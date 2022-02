Torna in Fiera a Forlì Commercianti per un giorno

Domenica 13 febbraio torna il primo atteso appuntamento del 2022 con la fiera Commercianti per un giorno, dalle 8.30 alle 18.30. Gli ampi padiglioni di via Punta di Ferro permetteranno di svolgere in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative per il contenimento del virus Covid-19 l’appuntamento con il risparmio e l’acquisto utile e intelligente.

Manifestazione totalmente dedicata ai privati, i quali, per un'intera giornata, potranno vendere, comprare o scambiare merci e prodotti di loro proprietà. Saranno oltre 250 gli espositori presenti per dare una seconda chance ad oggetti che altrimenti sarebbero destinati ad invecchiare in casa o in cantina, proponendoli ai visitatori per essere scambiati o acquistati. L’etica di questo evento è sia di ricavare un utile da prodotti non più utilizzati, ma anche l’opportunità di rispettare l’ambiente attraverso il riciclo, recuperando il non-utile in modo ecologico ed evitando di produrre ulteriori rifiuti da smaltire.

Setacciando i banchi si può trovare di tutto e rinnovare il guardaroba, gli ambienti della casa, l’angolo giochi dei bambini, spendendo pochi euro e divertendosi a cercare l’oggetto più adatto alle esigenze e ai gusti di ognuno: giocattoli, bambole, lampade, biciclette, riviste, vecchi dischi e cd, mobili, quadri, pregiate bottiglie, abbigliamento, accessori, computer, telefonia, supporti audio-video.

Informazioni: per l'ngresso serve il green pass rafforzato, l'organizzazione chiede di restare a casa se si hanno sintomi similinfluenzali oppure una temperatura superiore ai 37.5°C , di mantenere una fila ordinata e distanziata alle casse, igienizzarsi le mani all’ingresso e durante la manifestazione in uno dei tanti punti presenti in fiera, indossiamo la mascherina FFP2 correttamente coprendo naso e bocca per tutta la manifestazione, di rispettare nelle aree comuni, nei corridoi di passaggio, davanti agli stand e nei punti ristoro la distanza minima di 1 metro

Biglietto unico 3,00 €, bambini gratis fino a 12 anni e senza obbligo di green pass.