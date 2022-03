Una seconda vita agli oggetti: torna in Fiera "Commercianti per un giorno"

Domenica 20 marzo si sarà il primo appuntamento del 2022 con la fiera Commercianti per un giorno, dalle 8.30 alle 18.30. I padiglioni di via Punta di Ferro ospitano la manifestazione totalmente dedicata ai privati, i quali, per un'intera giornata, potranno vendere, comprare o scambiare merci e prodotti di loro proprietà.

Saranno oltre 250 gli espositori presenti dove trovare opportunità di acquisto e risparmio per dare una seconda chance ad oggetti che altrimenti sarebbero destinati ad invecchiare in casa o in cantina.Setacciando i banchi è sorprendente la quantità di merce esposta. Tra il grande assortimento di oggetti si può trovare di tutto e rinnovare il guardaroba, gli ambienti della casa, l’angolo giochi dei bambini, spendendo pochi euro e divertendosi a cercare l’oggetto più adatto alle esigenze e ai gusti di ognuno: giocattoli, bambole, lampade, biciclette, riviste, vecchi dischi e cd, mobili, quadri, pregiate bottiglie, abbigliamento, accessori, computer, telefonia, supporti audio-video.

Informazioni

Per accedere sono necessari il green pass rafforzato e la mascherina FFP2

Biglietto unico 3,00 €, bambini gratis fino a 12 anni e senza obbligo di green pass.