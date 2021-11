La Compagnia della Rancia a Forlì con lo spettacolo "Dialogo- concerto dialogato"

Orto del brogliaccio presenta lo spettacolo "Dialogo - Concerto dialogato" , una produzione della Compagnia della Rancia, con Luca Tudisca, Elena Nieri e Matteo Volpotti. L'appuntamento è perdomenica 28 novembre alle 18 nella Sala Teatro della Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 9/30 (Forlì).



Ada fa la ricamatrice, Santuzzo vende il pesce e suona la chitarra. “Ma tu dove sei stata nascosta tutto questo tempo, sotto il mare?” Camminano insieme e osservano le loro orme sulla spiaggia. La vita è così: ti incontri, ti ami e fai un figlio che si vergogna a parlare, ma se gli metti una chitarra in mano, come gli ha insegnato suo padre, la sua voce arriva fino a Reggio Calabria. ll figlio cresce e decide di lasciare la Sicilia, così Ada e Santuzzo restano soli. Il tempo passa: ogni cappotto che si infilano diventa sempre più pesante, e quando si infila il cappotto della gelosia si sente il profumo di un’altra donna, quando si infila il

cappotto del dolore si sente il respiro della rassegnazione. Solo allora si scopre la bellezza di quell’amore a prima vista, di un figlio che speriamo non smetta mai di cantare quel dialogo tra un uomo e una donna durato 50 anni. Tutto inizia da un dialogo, tutto diventa una musica meravigliosa sul palcoscenico: è quella di Luca Tudisca, fatta di note e parole colme di sentimenti.



Luca Tudisca nasce nel 1988 a S. Agata di Militello; diplomato al MAS di Milano, è vincitore della XXVII edizione di Musicultura nel 2016. Artisti come Biagio Antonacci, Kekko dei Modà, Francesco Renga ne apprezzano la personalità e la voce particolare e leggera. I due interpreti, Elena Nieri e Matteo Volpotti, mettono il loro talento e la loro esperienza nel teatro musicale a servizio di una storia semplice, che fa emergere la grandezza dei personaggi. Per una molteplicità di pubblici, dai giovanissimi agli spettatori più maturi, che possono apprezzarlo da tanti punti di vista.



Prenotazione biglietti al 327 9859520 o all'indirizzo mail ortodelbrogliaccio@gmail.com

Intero: 15,00 euro

Ridotto (under 16): 12,00 euro