Con Auser viaggio nella canzone d'autore francese del 20esimo secolo

Edith Piaf e Charles Aznavour, Yves Montand e Jacques Brel, e tanti altri. La canzone d’autore francese, in particolare nel secondo dopoguerra, è stata certamente uno dei fenomeni musicali più importanti d’Europa, fonte di ispirazione anche per molti dei maggiori cantautori italiani. Da giovedì 1 febbraio, Auser Forlì organizza un “Viaggio nella canzone d'autore francese del XX secolo”: cinque incontri in programma nei giovedì pomeriggio di febbraio, dalle 15 alle 16.30. Coordinati da Daniela Gaudenzi, gli incontri si terranno al Centro Operativo Auser Curiel di via Curiel 51.

Un’occasione non solo per riascoltare brani famosi e amati, ma anche per imparare la lingua francese cantando. Per informazioni ed iscrizioni, 0543 404912