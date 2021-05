Con Dante tra borghi e castelli, passeggiate nella Romagna del Sommo Poeta: si parte da Premilcuore

Le guide del Cammino di Dante, in questo anno di celebrazioni per ricordare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, propongono una serie di itinerari per rendere omaggio al padre della lingua italiana e riscoprire alcuni borghi romagnoli. Un lento peregrinare lungo i sentieri dell’Appennino Romagnolo, seguendo alcune tappe del Cammino di Dante, tra piccoli borghi, castelli medievali, chiese romaniche, suggestivi boschi e cascate immersi nel silenzio.

Oltre a Forlì e Ravenna, mete del viaggio saranno una serie di borghi medievali che incantano gli appassionati di storia, arte e natura. Nel forlivese Terra del Sole e Castrocaro, Dovadola, Portico di Romagna, Rocca San Casciano e Premilcuore. Sono previste anche visite guidate alle principali mostre allestite nelle città di Ravennae Forlì. Le visite, rivolte ad un massimo di 20 persone, saranno effettuate rispettando i protocolli COVID-19.

PROGRAMMA SUL TERRITORIO FORLIVESE

16 maggio - Quale Borgo? Premilcuore a cura di Tiziana Brescacin - h. 9:00 (4 ore)

23 maggio - Quale Borgo? Portico di Romagna, a cura di Alejandra Alvarado Herra - h. 9:00 (4 ore)

29 maggio - Forlì dantesca a cura di Angela Izzo - h. 10:00 (2 ore)

30 maggio - Quale Borgo? Dovadola a cura di Tiziana Brescacin - h. 9:00 (4 ore)

5 giugno - Quale Borgo? Premilcuore, a cura di Tiziana Brescacin - h. 8:30 (4 ore)

12 giugno - Quale Borgo? Dovadola, a cura di Tiziana Brescacin - h. 9:00 (4 ore)

13 giugno - Quale Borgo? Rocca San Casciano, a cura di Monica Buldrini - h. 9:00 (4 ore)

19 giugno - Forlì dantesca a cura di Angela Izzo - h. 10:00 (2 ore)

20 giugno - Forlì dantesca e Dante. La visione dell'arte a Forlì, visita guidata al centro storico e alla mostra a cura di Angela Izzo - h. 10:00 - giornata intera

26 giugno - Quale Borgo? Portico, a cura di Monica Buldrini - h. 9:00 (4 ore)

Gli itinerari proposti sono a pagamento e su prenotazione.. Verranno effettuati anche nei mesi successivi, arricchitti di nuove proposte, ogni sabato e domenica o su richiesta per gruppi. Per informazioni: cell. 345.1722921 – guideilcamminodidante@gmail.com – https://www.facebook.com/ConDantetraborghiecastelli