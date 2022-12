Con Filippo Ciantia alla scoperta di Padre Tiboni

Il Centro Culturale Don Francesco Ricci ripropone anche quest'anno l'Edizione 2022-2023 del ciclo di incontri "Vivere Oggi - Presenti al presente". Si parte con il primo appuntamento, domenica 11 dicembre, alle 21 nel Salone comunale di Forlì, per la presentazione del libro di Filippo Ciantia dal titolo "Padre Tiboni. Uno tra i più santi uomini che abbiamo", frase di don Giussani - fondatore del movimento di Comunione e Liberazione - che di Tiboni fu grande amico.

Padre Tiboni, sacerdote trentino, morto nel 2017, è stato un missionario comboniano prima in Sudan e poi in Uganda. Proprio qui lo ha conosciuto Filippo Ciantia, medico di Varese, che per un certo tempo ha vissuto in questo paese con sua moglie e che dichiara: «Ho intrapreso l’avventura di raccontare la vita di padre Pietro Tiboni per la gratitudine del dono della sua amicizia. Desidero far conoscere la sua straordinaria testimonianza anche perché si possa riconoscere la sua santità. Che essa sia degna dell’altare lo indicherà il “dito” di Dio..." L'incontro, patrocinato dal Comune di Forlì, vedrà la presenza dell'autore e di alcuni concittadini forlivesi che, attraverso circostanze diverse, lo hanno conosciuto e ne sono diventati amici.