Con "Grupo Compay Segundo" la atmosfere cubane arrivano all'Arena San Domenico

Un graditissimo ritorno a Emilia Romagna Festival, per il concerto del 31 luglio (ore 21.00) sul palco dell’Arena San Domenico di Forlì, nell’ambito di Forlì Grande Musica. Protagonista il Son cubano maneggiato e ricreato dal Grupo Compay Segundo portavoce delle musiche del leggendario Francisco Repilado Muñoz (più noto come Compay Segundo), a cui Wim Wenders dedicò il celebre film Buena Vista Social Club, qui per la presentazione del nuovo album Vivelo.

Registrato con il meglio della scena musicale cubana, il quarto album del Grupo Compay Segundo è un brillante ritorno al suono cubano. Dopo la scomparsa di Compay Segundo nel 2003, i suoi compagni di vita e di palcoscenico hanno deciso di continuare ciò che aveva sempre desiderato: “Tocar Música tradicional Cubana!". Vivelo è uscito nell'ottobre del 2022 e, per la prima volta nella storia del Grupo, 8 brani originali sono stati co-scritti da Salvador Repilado, figlio, bassista e storico direttore musicale di Compay, e da uno degli astri nascenti cubani Maikel Dinza, artista poliedrico, premiato con il prestigioso Cubadisco (Victoires de la musique Cubaine), che si muove tra Salsa, Timba e Son moderno. Questo nuovo lavoro segna una svolta nella carriera del Grupo: è più personale, conserva il know-how della musica di Compay e pone "Vivelo" al centro della musica cubana contemporanea, tradizionale e anche della musica moderna.

Il Grupo nasce come Compay Segundo y sus Muchachos, fondato da Compay Segundo nel 1955 dopo aver lasciato i Los Compadres. Dopo la morte di Compay Segundo nel 2003, il gruppo è stato rinominato Grupo Compay Segundo. Vero e proprio maestro di parole e musica, Compay Segundo è diventato una leggenda a Cuba ed era molto popolare in tutto il mondo. Con il suo sigaro e il suo cappello di Panama in testa, padroneggiava l'armonico, una chitarra a sette corde da lui creata. Dopo la morte di Segundo, il figlio Salvador Repilado, che era anche il suo contrabbassista, è diventato direttore della sua orchestra. Ambasciatori ufficiali della musica cubana nel mondo, il Grupo Compay Segundo porta in giro con orgoglio l'identità del "SON" e della musica tradizionale cubana.

Informazioni

In caso di maltempo: Teatro Giovanni Testori, Via Amerigo Vespucci 13. Biglietti Interi € 12 – Ridotti over 65 e fino a 25 anni € 10 – Studenti fino a 25 anni € 7 . Gratuità fino a 10 anni

GRUPO COMPAY SEGUNDO

Il “Son” continua a rafforzare la sua popolarità e la sua importanza attraverso il Grupo Compay Segundo, gli ambasciatori delle musiche del leggendario Francisco Repilado Muñoz (più noto come Compay Segundo) scomparso nel 2003. Da vent’anni a questa parte la Cuba di Guantanamera, di El Manisero e di Hasta Siempre Comandante ha dovuto fare i conti con il son e il best-seller Chan Chan di Compay Segundo, uno di quegli artisti della terza età che nel marzo del 1996 il chitarrista-compositore-produttore statunintense Ry Cooder riunì nei polverosi studi di registrazione dell’Egrem nel Centro dell’Avana per incidere quell’esplosivo materiale sonoro entrato nella storia della musica cubana, della world music e anche dei docu-film sotto il nome Buena Vista Social Club (BVSC). L’autentico boom del Buena Vista Social Club scaturì dopo film di Wim Wenders con lo stesso titolo del fortunatissimo e premiatissimo (anche un Grammy!) album.