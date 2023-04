Con i giovanissimi concertisti romagnoli Filippo Castelluzzo e Giada Moretti termina la rassegna "Genio e Gioventù"

Domenica 16 aprile, alle 11,nella Sala Sangiorgi dell'Istituto Masini di Forlì termina la prima parte della rassegna "Genio e Gioventù", promossa dalla Associazione Emilia-Romagna Festival e dalla Young Musicians European Orchestra in collaborazione con il Comune di Forlì nell'ambito del progetto "Forlì Grande Musica". Per l'occasione si esibiranno due giovanissimi concertisti romagnoli: Filippo Castelluzzo e Giada Moretti.

Filippo Castelluzzo, forlivese, ha iniziato i suoi studi di pianoforte al Masini, è pluridiplomato e laureato; suona spesso sia come solista, che in gruppi da camera che in orchestra come clavicembalista.

Giada Moretti, violoncellista cesenate, si è distinta lo scorso anno nella Masterclass svolta a Forlì dalla Scuola Italiana d'Archi diretta da Stefano Pagliani e con Andrea Nannoni come docente di Violoncello.

Il programma del Concerto prevede la Sonata per violoncello e pianoforte n.1 di Beethoven e il Concerto in re maggiore di Haydn. Il Vicepresidente della Young Musicians European Orchestra, Martino Colombo, ha espresso la sua soddisfazione per il successo che i concerti di Pasqua hanno riscosso a Forlì, ha ringraziato per l’ospitalità l'Istituto Masini e ha anticipato che dal 23 luglio al 6 agosto, sempre nei locali del Masini, si ripeterà l’emozionante esperienza dei corsi di strumento ad arco organizzati dalla Scuola Italiana d'Archi. La serie “Genio e Gioventù" è sponsorizzata anche dal Lions Club Forli-Valle del Bidente, che ha messo a disposizione dei giovani interpreti alcune graditissime borse di studio.

Il prezzo del biglietto, disponibile prima del Concerto presso l'Istituto Masini, è di 1 euro. Per info: erconcerti1@yahoo.it