Con il film “Il maestro giardiniere” si chiude la rassegna “Oltre il giardino” a Forlimpopoli

Ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica “Oltre il giardino”, promossa dall’omonima associazione. Martedì 16 aprile, alle ore 21.00, al cinema Verdi di Forlimpopoli sarà proiettato il film “Il maestro giardiniere” diretto da Paul Schrader nel 2022. Nel cast Joel Edgerton e Sigourney Weaver.

Il film racconta la storia di Narvel, un giardiniere che si prende cura della tenuta di Gracewood; la proprietaria deciderà di affidargli la tutela della pronipote Maya, arrivata alla tenuta per sfuggire ad una brutta storia di droga. Con questo film Paul Schrader completa la sua “trilogia della redenzione”, realizzando un avvincente thriller in cui attribuisce al giardino un ruolo di primo piano: non solo il luogo fisico, credibile e reale, ma anche vera “passione” del protagonista, e il suo fondamentale strumento di riscatto.

Biglietto di ingresso 6 euro.