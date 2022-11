Con il pianista Domenico Bevilacqua si chiude la rassegna "Genio e gioventù"

Domenica 13 novembre alle ore 11:30 nella Sala Sangiorgi dell'Istituto musicale Masini di Forlì, avrà luogo il quinto e ultimo concerto della rassegna Genio e Gioventù promossa dal Comune di Forlì, Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra.

Come afferma il maestro Paolo Olmi "si è trattato di un esperimento molto ben riuscito in quanto la sala è stata sempre piena e abbiamo raggiunto un pubblico nuovo, giovane, che spesso veniva anche da fuori Forlì per una programmazione sempre molto impegnativa, che ha riguardato alcuni brani fondamentali nella storia della musica."

Ad esibirsi nell'ultimo concerto della serie, il giovane pianista ravennate Domenico Bevilacqua, vincitore del premio "Stefano Marizza" nel 2021 e ammesso all'Accademia pianistica internazionale di Imola nella classe del maestro Boris Petrushansky.

Il programma prevede la Partita n.2 di Bach, la Sonata k533 di Mozart e la Sonata Op.53 di Skrjabin. Al termine del concerto un aperitivo domenicale.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti La rassegna è resa possibile dal contributo del Ministero Della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Forlì e CIDIM. Per info: erconcerti1@yahoo.it