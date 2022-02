Con il 'Valentine's day' alla Fumettoteca regionale l'appuntamento col segreto del legame di Eva e Diabolik

Il 14 febbraio, festa degli innamorati, vede la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', con sede a Forlì, come ogni anno aderire all'immancabile ricorrenza amorosa, presentando l'innovativa proposta dedicata alla coppia innamorata per antonomasia. Eva Kant e il partner Diabolik, personaggio che quest'anno festeggia i suoi 60 anni, sono la coppia innamorata dell'originale esposizione consultabile, in versione online sul sito ufficiale dal 14 al 28 febbraio, un allestimento per una cronaca a fumetti della vita fumettisticamente pericolosa, dinamica e forte del loro segreto di legame.

La Festa di 'San Valentino - Valentine's Day', come ogni anno propone in sede fumettotecaria un incontro aperto tra il pubblico e i fumetti, o meglio, gli innamorati a fumetti un'occasione per conoscere e scoprire, o riscoprire, la 'coppia fumettistica' consolidata, come l'eterna coppia diabolika di Eva e Diabolik. L’arte fumettistica, come appunto l’amore, è una rivelazione improvvisa ed una meravigliosa scoperta. Nel pomeriggio di lunedì 14 la Fumettoteca Regionale invita, nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid19, con apertura pubblica straordinaria, dalle ore 14:00 alle 18:00, gli interessati che potranno trovare un percorso espositivo dedicato in compagnia della diabolika coppia, un'ampia scelta con migliaia di fumetti diabolici, e una dolce sorpresa fra baci Perugina ed albi di fumetto in omaggio. Per ulteriori informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it.

Il San Valentino è un evento che, all'interno del ricco calendario di iniziative fumettotecarie, offre a tutti i forlivesi una proposta di stimolo per la conoscenza e la riscoperta della produzione fumettistica e, al contempo, valorizzarne la ricchezza che questa produzione culturale e artistica è in grado di comunicare alla stessa città di Forlì. La produzione della Letteratura Disegnata diabolika rappresenta anche una parte di quella produzione allineata al concetto di amore/fumettistico, un viaggio virtuale nella realizzazione della Nona Arte attraverso le immagini dedicate al tema della coppia consolidata, indissolubile, sebbene relegata nei fumetti. Proseguono gli appuntamenti con gli eventi della Manifestazione annuale 'DDD - DamnDaringDiabolik', giunta alla sua Quarta Edizione nel Sessantesimo Anniversario diaboliko, che prevede aperture straordinarie della sede fumettotecaria, sempre nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid19.