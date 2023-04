Con la primavera arriva il Mercatino da Forte dei Marmi a Castrocaro Terme

Ancora un ponte di primavera con tanta voglia di gite fuori porta, svago, shopping e spensieratezza. Tutte cose che ben si sposano con Il Mercatino da Forte dei Marmi e la sua caratteristica atmosfera vacanziera. Domenica 30 aprile il mercatino torna a Castrocaro Terme.

L’evento, realizzato in collaborazione con Castrocaro Terme e Terre Del Sole Travel, si tiene dalle 8.00 alle 19.00, in viale Marconi.

Protagoniste assolute le nuove collezioni primavera-estate: i famosi capi in cachemire che, nella versione più leggera, sono adatti anche alla bella stagione. Sempre molto richieste le calzature e le borse di produzione artigianale, così come le nuove collezioni del pronto moda, la pigiameria, l’intimo, la biancheria casa, gli accessori, le eccellenze gastronomiche e le “chiccherie” per gli amici a 4 zampe.