Con la valigia in mano: proiezioni di viaggi

Venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 15,15, nell’ambito di Caffè per tutti, presso il circolo parrocchiale di Coriano in via Pacchioni 44°-Forlì, Tiziana Catani, Castellucci Dervis, Loredana Lega e Ivano Magnani presentano “Con la valigia in mano”, proiezione di multivisioni dal titolo:

Forlì - Correva l’anno 1969, La strada della poesia, Malta – Viaggio nel tempo misteri e cavalieri, Berlino: incontro tra Est e Ovest, Baviera – Come una favola.



Gallery

Ingresso libero