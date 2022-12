“Con le orecchie e con le mani”: a Forlimpopoli arriva Elisa Mazzoli con il suo libro “Ecco dove”

Sabato 3 dicembre, alle 16,30, presso la Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, secondo appuntamento del ciclo "Con le orecchie e con le mani", letture e laboratori in biblioteca dedicati ai più piccoli. Questa edizione ha come tema comune la casa, declinata secondo diverse possibilità: manufatto dell'uomo e costruzione degli animali, spazio di protezione e di libertà, mezzo di espressione della propria identità oppure elemento di dialogo con il territorio circostante.

Sabato 3 dicembre interverrà la scrittrice cesenaticense Elisa Mazzoli che dal 1996 è autrice di libri per bambini e ragazzi: per l’occasione l’autrice leggerà e animerà il suo libro Ecco dove (Il leone verde, 2015). Tutti hanno un piccolo spazio dove stare bene: il gatto, il cane, la farfalla e la formica piccolina. Per ognuno è un posto diverso. E per un bimbo quale sarà, il suo spazio della felicità? Una narrazione giocosa per i piccoli a partire dai 2 anni e per i loro genitori, che sono sempre benvenuti. L'ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione.

Le prenotazioni, esclusivamente via telefono allo 0543 749271, saranno possibili a partire da giovedì 1 dicembre, negli orari di apertura della Biblioteca: giovedì 8.30-12-30, venerdì 14-19, sabato 8.30-12.30.