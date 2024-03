Con Picta, a Terra del Sole protagonista la metafisica

Saranno la pittura, gli autori e la storia della metafisica i protagonisti della conferenza ‘Idee e contesti della metafisica in Italia’, in programma venerdì 29 marzo alle 17.30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole.

Quali sono state le origini, le idee e i contesti che hanno dato vita alla corrente nel Bel Paese e come essa è entrata in dialogo con la cultura, la letteratura, le altre arti? A questi e ad altri interrogativi cercheranno di dare risposta i relatori Chiara Margherita Immordino, presidente della Fondazone Elitemundilive, il critico d’arte Michele Govoni, e il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello: a loro il compito di tracciare il quadro artistico e letterario del movimento che ha visto tra i suoi protagonisti De Chirico, Savinio, Carrà e De Pisis. Interverrà anche il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi. Un appuntamento del ricco cartellone di eventi collaterali a Picta, Rassegna europea di arte contemporanea - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in corso nella cittadella medicea fino al 6 aprile.

Promossa dall'associazione Cava forever group da un'idea del direttore artistico, Giuseppe Bertolino, quest'anno la rassegna propone una novantina di opere: nel Palazzo affacciato su piazza d'Armi fino si possono ammirare le realizzazioni pittoriche di 23 artisti italiani e stranieri, le ceramiche di Carlo Zauli, le sculture di Luciano Navacchia e Francesco Bombardi, le fotografie di Primedicopertina. Il vicino giardino pubblico Cosimo I de' Medici ospita l'installazione di Ignazio Fresu, mentre negli showroom di La Rosa arredamenti (Terra del Sole) e Gina Biancheria (Castrocaro) sono esposte rispettivamente le creazioni di Giuseppe Bertolino e dell'artista Salvo Ferrante. Opere pittoriche di Luigi Camarilla sono infine in mostra nel Museo Interreligioso di Bertinoro.

L'ingresso è libero. L'esposizione di Palazzo pretorio si puo? visitare fino a sabato 6 aprile dal luned ì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato su appuntamento (tel. 333.4608113, per visite guidate contattare il 348.0206619). In occasione delle feste pasquali, la mostra sarà eccezionalmente aperta sabato 30 e osserverà un giorno di chiusura lunedì 1° aprile.