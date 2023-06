Paola Turci all'ex Teatro Mazzini e i grandi interpreti della musica a San Mercuriale: due concerti per gli alluvionati

Forlimusica ospiterà due straordinarie serate di musica e solidarietà grazie alla disponibilità di meravigliosi musicisti amici di Forlì e della Romagna. "Il mondo della musica, infatti vuole esprimere la propria vicinanza a Forlì e ai forlivesi colpiti duramente dall'alluvione dello scorso maggio", sono le parole del direttore artistico, Danilo Rossi. Il 10 luglio Paola Turci sarà protagonista a Forlì al Teatro ex Mazzini di un concerto unico, insieme alla sua band composta da Fabrizio Fratepietro alla batteria, Fernando Pantini alle chitarre, Marco Siniscalco al basso. Sarà accompagnata dall'Orchestra degli studenti e dei docenti del Liceo Artistico Canova di Forlì unita all'Orchestra Maderna dirette dal Maestro Stefano Nanni (che sarà anche l'arrangiatore dei brani di Paola Turci) e con la partecipazione di Danilo Rossi alla viola solista.



L'11 luglio 2023 Forlìmusica chiamerà a raccolta il mondo della musica classica in un concerto nell'Abbazia di San Mercuriale di Forlì, dove si esibiranno alcuni dei più grandi interpreti quali Marco Rizzi violino, Danilo Rossi viola, Mario Brunello violoncello, Andrea Lucchesini pianoforte, accompagnati dall'Orchestra Maderna diretta da Nil Venditti, valentissima e giovanissima Direttrice d’orchestra con brani capolavoro dedicati ai propri strumenti. Nella seconda parte del concerto ci sarà l'esecuzione della Settima Sinfonia di L. V. Beethoven diretta da Nil Venditti, in tutti i solisti e tutti gli strumentisti che avranno aderito alla "chiamata" alla solidarietà fatta da Forlimusca, siederanno in orchestra in un momento straordinario di condivisione e di bellezza.

"Tutti gli artisti coinvolti nei due concerti si esibiranno gratuitamente e il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto alle scuole dell'infanzia e primarie dei quartieri di Romiti, Cava e San Benedetto, colpite duramente dall'alluvione", tiene a precisare Rossi. Il biglietto unico solidale per ognuna delle serate è di 20 euro. "Ulteriore impegno di Forlimusica sarà implementare la raccolta fondi con una ulteriore campagna di fundraising online, sulle piattaforme atte a tale scopo - prosegue Rossi -. Sarà cura di Forlimusica informare artisti e donatori sugli sviluppi della raccolta fondi e della donazione finale che sarà effettuata direttamente a favore delle scuole". Tutte le info saranno reperibili sul sito www.forlimusica.it. Biglietti già acquistabili in prevendita sul sito www.teatrodelleforchette.it.