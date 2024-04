“Concerti di primavera” alla Casa di Riposo Zangheri con gli allievi dell’Istituto musicale Masini

A seguito del grande successo riscontrato durante i primi due incontri dedicati al ritorno dei “Concerti di primavera”, la Casa di Riposo Zangheri propone nuovi appuntamenti per questo mese che si terranno sabato 13 Aprile e Sabato 27 Aprile ore 15:30 presso il teatro Pullini della struttura in Via Andrelini, 5. I concerti conclusivi avranno come protagonisti gli allievi dell’Istituto Musicale Fondazione “Angelo Masini”, classe di canto del Maestro Wilma Vernocchi che hanno già deliziato gli ospiti e gli intervenuti con due indimenticabili pomeriggi all’insegna del bel canto.

Soprano e tenori saranno accompagnati da pianisti e violinisti e verranno eseguite musiche di celebri compositori quali: Donizetti, Puccini, Mozart, Sarti e molti altr