Concerti, incontri, visioni e laboratori per bambini: inaugura Extraterrestre, dispositivi culturali ravvicinati di altro tipo

Per il terzo anno EXATR, il centro culturale co-gestito da Spazi Indecisi e Città di Ebla apre i suoi spazi alla città con un inedito e più articolato formato, organizzato con Sunset Studio e in collaborazione con Tiresia Media: “EXTRAterrestre 2024 - dispositivi culturali ravvicinati di altro tipo” che animerà le calde serate estive attraverso concerti, proiezioni e incontri con il mondo dell’arte.

Il programma di eventi animerà l’ex deposito S.I.T.A. tutti i mercoledì dal 5 giugno al 10 luglio, dalle 19.00 a mezzanotte, con ingresso a offerta libera.

Grande novità per l’edizione 2024 è lo sguardo rivolto alla nuove generazioni: ogni mercoledì dalle 17 alle 19 l’ex deposito delle corriere ospita EXATR-LAB. GGIOCO - ginnastica gentile per interrogarsi, osservare, comprendere e osservare nuovamente, una serie di appuntamenti gratuiti per bimbe e bimbi dai 7 agli 11 anni che vorranno cimentarsi in attività ludiche sull’arte e la filosofia su temi inaspettati. Un percorso di gioco e riflessione a cura di Elena Dolcini, con la partecipazione di Federica Lecci.

EXTRAterrestre parte ufficialmente il 5 giugno con la proiezione speciale alle ore 21.00 del documentario Kissing Gorbaciov (2023) a cui seguirà un dialogo con i registi Andrea Paco Mariani e Luigi D'Alife. Il documentario, finalista della 79esima edizione dei Nastri d'argento e protagonista di numerose proiezioni sold out in tutta Italia, narra di un piccolo paese del Salento, alcune rock band sovietiche, i CCCP e un viaggio di 8 giorni tra Mosca e Leningrado. L'incredibile storia di un tour tra due Mondi che non sarebbero stati più gli stessi, segnerà anche l’anteprima di Meet the Docs! Forlì Film Fest e rientra tra gli appuntamenti pensati da Città di Ebla per i suoi 20 anni di attività.

Durante tutti i mercoledì, dalle 19.00 a mezzanotte, sarà possibile bere e mangiare presso l’Area Food&Drink a cura di Lety Flip & Valentina Alternative Bakery allestita nel piazzale interno del Deposito. Inoltre ci si potrà cullare grazie all’installazione visionaria AMACARIO ideata da Francesco Careri del collettivo romano Stalker/Osservatorio Nomade: una “architettura del sogno” nella quale il pubblico potrà abbandonarsi. Questo allestimento-performance, curato in EXATR da Spazi Indecisi, rappresenta un invito a vivere gli spazi dell’edificio di archeologia industriale in maniera ludica e collettiva. Non mancherà inoltre la possibilità di incontrare l’arte contemporanea, con il grande collage di manifesti ECSTASY, opera dell’artista Flavio Favelli a cura di Città di Ebla/Ipercorpo Festival, che costituisce idealmente e fisicamente il varco di accesso alla sala teatrale del Deposito e l’opera La Nazione sempre dell’artista Favelli.



Info e contatti

Ingresso a offerta libera

Per informazioni e per iscrizione al laboratorio

www.exatr / info@exatr.it / 375 7150258