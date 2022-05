Torna la musica a Palazzo Fantini: visita al giardino e musica

Dopo il primo appuntamento, tenutosi domenica 22 maggio con il concerto Festevoli Armonie e Soavi a cura dell’Ensemble d’Archi “G. Sarti diretta dal Prof. Paolo Zinzani, a Palazzo Fantini la musica torna ad allietare l’atmosfera. Vi saranno infatti due concerti, entrambi a cura della Scuola di Musica “G. Sarti” di Faenza, che si terranno rispettivamente domenica 29 maggio (ore 18:00) e domenica 5 giugno (ore 18:00).

Il primo appuntamento vedrà all’opera la Sarti Four Percussions, impegnata nel concerto A Suon di Bacchette. Il secondo appuntamento intitolato In Viaggio con gli Ottoni, sarà a cura del Gruppo Ottoni Sarti Brass. Prima di ogni concerto, come di consueto, sarà possibile visitare il Giardino del Palazzo ora nel suo periodo migliore. Si potrà, infatti, ammirare la meravigliosa fioritura di rose e peonie: un autentico incanto di profumi e colori. Le visite saranno libere e non guidate, a partire dalle ore 17.00.

Orari e modalità di visita al Giardino di Palazzo Fantini e partecipazione al concerto

Ore 17:00 visita al giardino; la visita non sarà guidata. Ore 18.00 Concerto. Costo del biglietto per visita al giardino e concerto: 10,00 Euro. Per partecipare alle visite e al concerto è consigliata la prenotazione.

Per informazioni + 39 347 97 34 350 oppure info@palazzofantini.net