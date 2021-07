"Largo ai Profs": nuovo concerto all'Arena San Domenico

Il progetto “La musica, un ponte fra i popoli” ma soprattutto la loro sensibilità e la loro passione qualche anno fa li hanno portati anche in Kosovo e in Albania per tenere corsi di musica ai ragazzi di quei paesi, e per offrire al pubblico la bellezza della loro musica. In questo 2021 che subisce ancora tante e forti limitazioni a causa della pandemia, Fabio Bertozzi, Stefano Bertozzi, Elena Indellicati, Bardh Jakova e Denis Zardi hanno accettato l’invito di No.Vi.Art (Arti per la nonviolenza) Forlì-Cesena a partecipare con un loro concerto al “Festival della musica giovane del Mediterraneo”: ed è davanti al pubblico dell’Arena San Domenico di Forlì che il 9 luglio (ore 21) daranno prova della magia del loro talento nel concerto “Largo ai Profs!”. Docenti e musicisti di grande esperienza, i cinque artisti collaborano da anni con il progetto “La musica, un ponte fra i popoli” tenendo lezioni relative ai rispettivi strumenti e di pratica orchestrale, ma trovando in questa esperienza anche lo stimolo per cercare strade musicali nuove da esplorare. Così, per esempio, Stefano Bertozzi, Elena Indellicati, Bardh Jakova hanno costituito il I Njëjti Det Trio (Lo stesso mare Trio) grazie al quale hanno iniziato a praticare sonorità e ritmi della musica popolare e tradizionale europea balcanica. Il programma del 9 luglio a sua volta si preannuncia vario e divertente: le pagine scelte vanno infatti da Rachmaninoff e i “Six Morceaux op.11 per pianoforte a 4 mani” dei pianisti Elena Indellicati e Denis Zardi, ai “Konzertstuck, n. 1 op. 113” e “n. 2 op. 114” di Felix Mendelssohn Bartholdy in cui si esibiscono i clarinettisti Fabio Bertozzi e Stefano Bertozzi (che suona il corno di bassetto) accompagnati da Zardi, fino ai ritmi trascinanti e appassionati del I Njëjti Det Trio, che esegue alcuni suoi cavalli di battaglia. In platea, insieme agli altri spettatori, i ragazzi greci e rumeni, sloveni e italiani del Giovane Ensemble Paneuropeo, che il 14 luglio, poi, si esibiranno nel concerto conclusivo della parte italiana del “Festival della musica giovane del Mediterraneo” a cui appartiene anche il concerto dei “Profs”.

Ingresso libero. Prenotazioni: noviart.info@gmail.com 349 0542645 338 8166089.