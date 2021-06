“Il Sole Nero”, metal e dintorni in veste classica: concerto all'alba al Parco Urbano

Domenica 13 giugno, al Parco Urbano di Forlì ingresso da via Sandro Pertini-Ristorante Peter Pan, alle 6.00, avrà luogo un suggestivo concerto all'alba.

“L'evento, che prende il nome di “Il Sole Nero”, si svolge per il secondo anno nella suggestiva cornice del parco Franco Agosto e dà il via a una campagna di promo-commercializzazione che intende valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze. Durante il concerto, il gruppo musicale Caronte eseguirà brani di famosi artisti metal fra cui, solo per citarne alcuni, Led Zeppelin, Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden e Pantera...Il tutto” - commenta l’Ass.re con delega al turismo, Andrea Cintorino, che ha concesso il patrocinio all'iniziativa – “nella soffusa atmosfera delle prime luci dell'alba, in un ambiente dai colori emozionanti e unici.”

L'ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione a: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it oppure telefonando al 0543/712627