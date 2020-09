Concerto all’alba e colazione romagnola: al parco urbano va in scena Flower Power

Sabato 12 settembre, al Parco Urbano di Forlì (accesso da via Pertini - ingresso Ristorante Peter Pan) alle 6, avrà luogo un suggestivo concerto all'alba. "L'evento, che prende il nome di Flower Power, è organizzato da Società “Romagna Fulltime” e dà il via a una campagna di promo-commercializzazione che intende valorizzare il territorio forlivese", spiega l'assessore con delega al turismo, Andrea Cintoirno, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa.

Durante il concerto, il gruppo musicale Caronte omaggerà i Festival di Woodstock e dell'Isola di Wight, proponendo brani di famosi artisti fra cui Cocker, Baez, The Who, Zappa, Hendrix, solo per citarne alcuni. Dopo il concerto sarà servita la colazione “di una volta” a base di prodotti tipici della tradizione romagnola: brazadela (la ciambella romagnola), crostata con marmellata di pesche nettarine, pane e miele, pesca nettarina fresca e a scelta succo di frutta oppure caffè/ cappuccino, al costo simbolico di 5 euro a persona.

L'evento è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione entro l'11 settembre, scrivendo a info@romagnafulltime.it oppure via whatsapp al numero 389/5824286. In caso di pioggia il concerto si terrà nella Sala San Luigi in Via Nanni, 14.