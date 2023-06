"Romagna di Cuore": all'Arena San Domenico concerto per gli alluvionati

L'Arena San Domenica ospiterà mercoledì 5 luglio il concerto "Romagna di Cuore", il cui ricavato sarà interamente versato nell'Iban che il comune di Forlì ha già messo a disposizione per i propri alluvionati. "Insieme a Luana Babini, stiamo organizzando cinque concerti che faremo nelle città alluvionate della Romagna, compreso San Marino che, nonostante non abbia avuto danni, ha voluto fortemente esserci per dare il suo contributo - afferma il tenore Maurizio Tassani -. Le città sono Forlì, Faenza, Cervia, Marina di Ravenna per Ravenna e San Marino".

"Ogni serata avrà la presenza di circa 20 artisti fra Band, duo, cantanti singoli e comici per un totale di 105 professionisti che, con spirito e cuore, si sono messi a disposizione gratuitamente per creare questo grande progetto che coinvolge le città che più sono state coinvolte nella tragedia dell'alluvione - continua Tassani -. Per Forlì abbiamo pensato di fare un biglietto popolare a 15 euro per poter riempire il più possibile l'arena". Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Tassani al numero 3481023215 oppure Babini al numero 3384672368.