La Notte Rosa sbarcherà in Piazza Saffi: si ballerà con i Boomdabash e la Mirko Casadei Big Band

Piazza Saffi è pronta a diventare una grande discoteca all’aria aperta in occasione della Notte Rosa. Ad animarla saranno i Boomdabash e la Mirko Casadei Big Band che terranno un concerto gratuito venerdì 5 luglio alle 21.30. Anche Forlì vuole dunque prendere parte al ‘Weekend dance’ che animerà la Romagna per tre giorni, evento all’insegna del ballo nelle sue molteplici forme ed eccezioni dai ritmi folk alla danza sportiva, dal country al liscio, dalla disco dance all’hip hop, dal rock all’indie hop. Il concerto sarà anche la nona edizione del ‘Balamondo World Music Festival’, di cui Mirko Casadei è direttore artistico, festival che vuole esaltare la musica romagnola portandola all’incontro con altre sonorità. La prima edizione ha visto sul palco Raoul Casadei insieme a Gloria Gaynor poi sono stati Max Gazzè, Enrico Ruggeri, Roy Paci, Modena City Ramblers, Marc Ribot, Galliano, Bandabardò, Irene Grandi, Colapesce & Dimartino, Emir Kusturiza, Fabio Concato, Paolo Fresu, Hevia, Fabrizio Bosso, Eugenio Finardi, Toquinho, Danilo Rea e tanti altri.

“Questo concerto per noi è una scommessa - spiega Stefano Benetti, dirigente Cultura e Turismo del Comune di Forlì -, perché saremo il comune più nell’entroterra della Romagna che ospiterà un evento della Notte Rosa che di solito coinvolge la Riviera. L’idea è nata a febbraio, quando insieme al sindaco Gian Luca Zattini, all’assessora Andrea Cintorino e alla famiglia Casadei stavamo organizzando l’edizione di Cara Forlì che si terrà a settembre e abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di coinvolgere la nostra città in una iniziativa che riguardava la musica, volendo far esaltare quella romagnola. Mirko Casadei ha così iniziato a cercare il gruppo che potesse essere l’ideale per un simile concerto e ha proposto una offerta artistica molto interessante con i Boomdabash, con l’intenzione di unire due generi diversi musicali che di sicuro faranno ballare e divertire”.

Per Mirko Casadei è stato un onore poter organizzare un simile concerto in una città molto importante per la sua famiglia. “Forlì è sempre stata fondamentale per noi da quando suonavano Secondo e Raoul – afferma – e vogliamo ricreare l’atmosfera di quei concerti che si tenevano il Primo Maggio, quando Piazza Saffi diventava un punto di incontro del liscio per ballare. Inoltre quest’anno sono anche i settant’anni di Romagna Mia e sarà bello celebrarli in questa maniera.

"Essendo una sfida abbiamo voluto puntare in alto e così abbiamo pensato ai Boomdabash, band che da dieci anni crea canzoni che ci accompagnano per tutta l’estate, e che riesce come poche a coinvolgere le persone. Sarà un bel mix tra musica salentina e romagnola e coinvolgerà tutte le generazioni: il nostro obiettivo è far divertire le persone di tutte le età. Inoltre è un onore averli come ospiti della nona edizione di Balamondo che ha visto tanti protagonisti in questi anni. Credo che sarà un concerto potente e da non perdere”.

Il coinvolgimento di Forlì nella Notte Rosa è un’altra tappa del percorso che sta facendo essere Piazza Saffi un centro di attrazioni musicali. “La nostra idea è di portare il turista a fare tappa a Forlì mentre si reca nelle città di mare - sottolinea Giovanna Ferrini, responsabile Unità Eventi e Turismo – e di dare sempre più importanza ad una piazza che ospiterà il 17 luglio il concerto di Radio Bruno e il 7-8 settembre la quarta edizione di Cara Forlì. Stiamo facendo un grande lavoro di marketing territoriale per Forlì e credo che i risultati si stiano già vedendo con la partecipazione delle persone a questi eventi. Il concerto di Boomdabash e della Mirko Casadei Band avrà di sicuro un grande successo”.