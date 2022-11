Concerto della Tam Tangram Band a Forlimpopoli

Mercoledì 7 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Verdi di Forlimpopoli, La Coop. Sociale Lambero Valli con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, presenta l’originale concerto della Tam Tangram Band. Durante la serata verrà eseguito un repertorio composto da canzoni italiane ed alcuni famosi brani internazionali, tutto sapientemente miscelato per uno spettacolo unico, adatto a tutte le età.

Elisabetta Siluri ideatrice di questa singolare Band musicale dirige un gruppo di ragazzi in grado di coinvolgere il pubblico in atmosfere emozionanti e divertenti

Sul palco una ventina di musicisti ed alcuni cantanti, che con i loro colori e le capacità più diverse, sanno fondersi in una melodia di strumenti, suoni e voci che vanno oltre l’armonia musicale. Il gruppo fa parte dell’Associazione di volontariato Sintonia, una realtà che opera sul territorio Forlivese per sensibilizzare sulle tematiche dell’inclusione.

L’ingresso è a offerta libera. Per informazioni 3283206387