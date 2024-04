Concerto di alberi e piante a Corte San Ruffillo

Un concerto unico, in ascoltare la voce di alberi e piante: tramite due sensori posizionati sulle foglie, le variazioni elettriche delle piante verranno convertite in note musicali.

Il circuito avanzato di biofeedback realizzato dal Team Plants Play capta la variazione di impedenza elettrica delle piante o alberi tramite due sensori che vengono posizionati sulle foglie o sul tronco. Il processore centrale ad ogni variazione di impedenza della pianta assegna una nota con un’intensità. Il valore in frequenza della nota viene assegnato in base ad un’analisi gaussiana del segnale tramite un algoritmo statistico che converte l’impedenza elettrica in note nel tempo, a seconda della sensibilità indicata dall’utente attraverso l’applicazione. Il valore intensità della nota è collegato al parametro “rampa”, ovvero quanto l’impedenza elettrica della pianta è variata velocemente in un periodo di tempo. La polifonia può arrivare ad un massimo di 5 note in contemporanea.



Tutto l’ambiente collabora alla composizione musicale poiché le piante sono estremamente consapevoli di quello che succede nell'ambiente che le circonda, hanno linguaggi estremamente sofisticati e possiedono più di 15 sensi. In questo modo possiamo notare come la musica generata dalla pianta sia la diretta conseguenza non solo delle sue classiche funzioni fisiologiche, ma anche della percezione che lei ha dell’ambiente circostante. Toccando la pianta risulta evidente il modificarsi della musica composta, ogni essere vegetale reagisce diversamente agli stimoli e quindi la musica generata è sempre unica e mai scontata.





calice di vino e Concerto di piante 30,00€ posti limitati