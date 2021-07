Concerto di musica elettronica per voci e corpi alla Fabbrica delle Candele

Lunedì 12 luglio alle ore 21.30 nel suggestivo cortile della Fabbrica delle Candele, sarà presentato il concerto di musica elettronica per voci e corpi ispirato all'opera di Dante Vita Nuova. L'opera giovanile ha ispirato gli studenti e le studentesse del Liceo Canova, guidati dai proff. Della Vittoria e Rivi per la parte di composizione e dalle guide teatrali Lorenzo Carpinelli e Iacopo Gardelli, in questo percorso laboratoriale in cui al centro c'è stata la loro Vita nuova, filtrata attraverso le parole de grande poeta. Il laboratorio teatrale e compositivo si è svolto nell'ambito del Piano Estate della scuola, giunto alla sua 2a edizione, e costituisce un progetto sperimentale inserito negli eventi collaterali della mostra ospitata ai Musei di San Domenico Dante.

La visione dell'arte, che si chiude il giorno prima, ed è sostenuto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Per poter assistere allo spettacolo, completamente gratuito, è necessario prenotarsi mediante il link www.ticketsource.co.uk/liceo-canova-forli oppure con il QR code presente nella locandina dell'evento.

Per maggiori informazioni www.liceocanovaforli.edu.it