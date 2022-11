Concerto di Natale per la Caritas alla Chiesa di Santa Lucia

Prezzo non disponibile

Giovedì 8 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Lucia a Forlì la Caritas di Forlì-Bertinoro presenta un Concerto di Natale a cura della Compagnia Quelli della Via e dei bambini del doposcuola “I fiori del deserto”. Il tema della serata saranno i testimoni di carità della città di Forlì: ci sarà quindi un’alternanza di canzoni a testi scritti di Maria Teresa Battistini, Benedetta Bianchi Porro ed Annalena Tonelli per vivere un momento di pace e spiritualità insieme.

Oltre a questo, i bambini del doposcuola “I fiori del deserto” canteranno alcuni brani natalizi molto famosi. Il concerto-testimonianza non vuole essere solo un’occasione di musica, ma soprattutto un’occasione di annuncio e messaggio di speranza per un Natale solidale per tutti quanti.Il ricavato della serata (con ingresso ad offerta libera) sarà destinato alle opere della Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro.

Per chi non potesse partecipare all’evento, ma volesse comunque contribuire, può fare un’offerta tramite bonifico alla Caritas di Forlì-Bertinoro tramite l’iban IT98M0854213200000000077081 Causale: “Natale per gli altri”.