Concerto di Pasqua a San Mercuriale con lo Stabat Mater di Gioachino Rossini

Come avvenuto nel 2022, si ripeterà l'ormai tradizionale Concerto di Pasqua, diretto dal Maestro Paolo Olmi, che quest'anno sarà una delle manifestazioni musicali più imponenti mai rappresentate a Forlì, con la Young Musicians European Orchestra, il Coro della Cattedrale di Siena e il blasonato Bach-Chor di Monaco: in tutto 150 musicisti.

La ricorrenza della Pasqua verrà celebrata in musica la sera del 31 marzo - alle ore 21- all’Abbazia di San Mercuriale con una delle pagine di musica Sacra più famose di sempre: lo Stabat Mater di Gioachino Rossini, che vedrà anche la presenza di un quartetto vocale di livello internazionale con il soprano Irina Lungu, il mezzosoprano Marianna Pizzolato, il tenore Dave Monaco e il basso Mirco Palazzi.

Il Concerto è il frutto di un progetto speciale che, oltre a Emilia Romagna Festival, a Ymeo e al Comune dì Forli, vede la collaborazione con la Accademia Chigiana di Siena (la massima Accademia Musicale Italiana), il Comitato Nazionale Italiano Musica, la Cooperativa Emilia Romagna Concerti e il Comune di Ravenna.

I biglietti sono disponibili presso il teatro Diego Fabbri di Forlì, su Vivaticket, oppure 1 ora prima nelle rispettive sedi dei concerti. Per il Concerto di Pasqua il costo per Navata Centrale è intero 20 euro, Ridotto è di 12 euro; Per la Navata Laterale è di 5 euro e, fino a 10 anni, 1 euro.