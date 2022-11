Concerto di Santa Cecilia al Teatro Diego Fabbri dedicato al centenario di don Luigi Giussani

Prezzo non disponibile

Santa Cecilia in Canto tona con la seconda edizione. Domenica 13 novembre alle 17.00 il Teatro Diego Fabbri. ospita il concerto della Schola Cantorum SML - Santa Maria Lauretana dedicato al centenario di don Luigi Giussani. Il Coro, diretto da Roberto Schirinzi, propone quest’anno un concerto multimediale, un percorso tra parole e brani antichi, popolari e contemporanei che don Luigi Giussani ha insegnato a tante generazioni di giovani a valorizzare e riscoprire.

Si partirà da canti italiani della tradizione, di Claudio Chieffo, per arrivare a pezzi spagnoli, irlandesi e della cultura slava. Con la partecipazione ed i contributi straordinari del maestro Piero Bonaguri, del maestro Flavio Pioppelli, di altri artisti, di una band dal vivo e del Coro di bambini “Le sette note” diretto da Benedetta Ciotti, che accompagneranno i presenti in un bellissimo percorso.Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì.

La prevendita (con possibilità di scegliere il posto) è attiva online al seguente link https://www.vivaticket.com/it/ticket/santa-cecilia-incanto-ii-edizione-dedicato-a-don-luigi-giussani-1922-2022/193026. I biglietti sono acquistabili anche nei due punti vendita Vivaticket di Forlì: La caffetteria di via Ravegnana n. 146/A; L’Edicola Bartolucci, in via Seganti n. 3/A. La biglietteria del Diego Fabbri sarà aperta dalle ore 16 di domenica 13 novembre