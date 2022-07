Alla Fabbrica delle Candele due grandi artisti: Mario Brunello e Danilo Rossi con l'Orchestra Maderna

Venerdì 8 luglio, ore 21:00, alla Fabbrica delle Candele, Forlì, si terrà il quarto appuntamento della rassegna “L'Arte è Vita” organizzata da ForlìMusica APS. Il concerto vedrà salire sul palco due grandi artisti: Mario Brunello e Danilo Rossi. Brunello è uno dei più affascinalnti, completi e ricercati artisti della sua generazione. Solista, direttore, musicista da camera e di recente pioniere di nuove sonorità con il suo violoncello piccolo, è stato il primo Europeo a vincere il Concorso ?aikovskij a Mosca nel 1986.

Rossi, per oltre 35 anni Prima Viola Solista dell’Orchestra del Teatro Alla Scala, vive la musica nella sua interezza. Da sempre aperto alle più diverse esperienze, ha al suo attivo numerosi incontri con attori, scrittori, poeti che lo hanno portato ad esibirsi negli ambienti più diversi: dalle carceri ai boschi del Trentino, dalle paludi dello Sri Lanka ai Teatri Off delle periferie. Nel concerto in programma alla Fabbrica delle Candele i due virtuosi saranno accompagnati dall’Orchestra Bruno Maderna e proporranno al pubblico forlivese musiche di Tavener e Tchaikovsky.

Programma

John Tavener, The Protecting Veil

P. Tchaikovsky, Serenata per archi op. 48

Prevendite

Si possono acquistare i biglietti presso i rivenditori autorizzati, sul sito vivaticket.com e presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri. La biglietteria del Fabbri è aperta da martedì a sabato dalle ore 10,00 alle 13,00. È possibile prenotare telefonicamente il proprio biglietto chiamando il numero 0543 26355. Nelle sere di spettacolo la Biglietteria apre alle ore 20.00. Tutte le informazioni sul concerto e sulla biglietteria sono disponibili sul sito www.forlimusica.it. Biglietto intero: 15 euro; riduzioni tesserati Amici della Musica 5 euro, tesserati Club degli Ottavini 3 euro, mentre per i minorenni ingresso gratuito, accompagnatore 5 euro.