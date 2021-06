"Immaginaction" a Forlì si apre con il concerto di Fabrizio Moro

Il Festival internazionale del videoclip 'Imaginaction', per la quinta edizione, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà a Forlì (questa volta in Piazza Saffi) dal 27 al 29 agosto 2021. Tre serate, con grandi ospiti ed eventi, rigorosamente dal vivo, ed un calendario di appuntamenti interamente dedicati al mondo del videoclip.

Il primo grande appuntamento di questa nuova edizione sarà il concerto di Fabrizio Moro, ospite della serata d’apertura, venerdì 27 agosto, durante la quale l’artista ripercorrerà la sua carriera e i suoi maggiori successi.



I biglietti saranno presto disponibili sulla piattaforma Ticketone. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

La carriera di Fabrizio Moro è iniziata nel 1996, ed oggi ha all’attivo 9 album in studio. L’edizione 2018 del Festival di Sanremo, lo ha visto vincitore nella categoria Campioni insieme a Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, certificato platino. In coppia con Ermal Meta, Fabrizio Moro ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2018 portando in gara il brano sanremese e conquistando il 5° posto. A giugno 2018 l’artista è stato protagonista di una grande festa della musica allo Stadio Olimpico di Roma, a cui ha fatto seguito un tour in tutta Italia.





