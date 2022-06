Torna il concerto per Federico Mariotti: le musiche per il cinema interpretate da oltre 100 musicisti

L'Associazione Messaggio Musicale Federico Mariotti torna in Piazza Saffi il 7 alle 21 con un concerto dalla lunga tradizione. Fin dal 1991, anno in cui il pianista Federico Mariotti morì in un incidente stradale, i suoi familiari e i suoi più stretti amici vollero promuovere delle iniziative culturali musicali in sua memoria e dare vita alla scuola di musica che da 30 anni svolge la propria attività a Forlì.

VIDEO - La presentazione del Concerto per Federico

Il concerto, fin dalla sua prima edizione, è un'esibizione di musica leggera dove si “mescolano” vari generi musicali (pop, rock, musica per il cinema, jazz). Partecipano insegnanti della scuola, amici e artisti della città, un’orchestra. Nei primi anni fino alla fine degli anni '90 si svolgeva ogni anno nel quartiere dove Federico viveva (zona Aeroporto di Forlì). Dal 2000, visto l’interesse e il successo di pubblico l'associazione ha iniziato a proporlo in centro a Forlì con cadenza biennale. Nel luglio del 2011 il concerto si è tenuto in Piazza A. Saffi alla presenza di circa 3000 persone. Oltre 100 artisti hanno dato vita ad un grande concerto nel ventesimo anniversario della morte di Federico Mariotti. La tradizione non si è interrotta negli anni a seguire fino alla edizione del 2017 che ha avuto luogo presso il Parco Urbano “Franco Agosto” di Forlì. Questo concerto è sempre stato un evento di amicizia, musica e solidarietà. I musicisti non prendono compensi e in caso di evento di solidarietà partecipano sempre a titolo gratuito.

Quest’anno, per festeggiare i 30 anni dell'attività l'associazione vuole proporre il concerto presentando un programma completamente nuovo. Il concerto del 7 luglio in piazza Saffi fa parte della rassegna musicale “Con la musica nel cuore” che a partire dal 7 dicembre 2021 presso il San Giacomo a visto susseguirsi artisti con stili diversi in luoghi diversi della città, per cinque concerti. Il "Concerto per Federico-Omaggio al Cinema" sarà uno spettacolo musicale unico. "Coinvolgeremo oltre 100 interpreti e musicisti forlivesi tra cui il Coro polifonico di San Paolo e Cappuccinini e alcuni giovani musicisti della città provenienti dall’Istituto musicale Masini, dal Liceo artistico e musicale Canova di Forlì e da altre scuole di musica private. Un programma musicale molto ricco dove proporremo alcune delle più belle musiche per il cinema. Morricone, Williams, Zimmer, Rota, Mancini, Horner e tanti altri compositori che hanno regalato pagine di straordinaria bellezza al mondo. Come nell’edizione del 2011 l’evento si terrà in piazza Saffi a Forlì nel giorno del compleanno di Federico. Per l’occasione vorremmo sostenere la Caritas diocesana per le sue iniziative di solidarietà", spiegano dall'associazione.