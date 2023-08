Concerto finale del seminario di Alto Perfezionamento in canto lirico a Premilcuore

Mercoledì 2 agosto, alle ore 21.00, presso l'Area Feste di Premilcuore, si terrà il concerto finale del Seminario di Alto Perfezionamento in Canto Lirico "Opera in Holidays", ospitato dal 26 luglio al 2 agosto nel comune dell'alta Valle del Rabbi. Il seminario, organizzato all'interno del progetto "Appennino in Musica", è stato diretto dal soprano di fama internazionale Wilma Vernocchi e ha visto la partecipazione della pianista finlandese Liisa Pimiä, come maestro collaboratore

Durante la serata si esibiranno i partecipanti al corso, provenienti dall'Italia, dalla Finlandia, dalla Slovenia, dalla Repubblica Ceca, dalla Serbia e dagli Stati Uniti. Wilma Vernocchi, soprano, artista del teatro alla Scala di Milano, svolge da anni attività didattica internazionale presso conservatori ed accademie musicali con lo scopo di trasmettere i contenuti basilari del Bel Canto Italiano, arte universale ed ineguagliabile, in un contesto che non conosce età, lingua e cultura.

Liisa Pimiä è pianista e docente dell’opera lirica all’accademia “J. Sibelius” di Helsinki e collaboratrice all’Opera Nazionale della Finlandia. Per info: Ufficio Cultura 0543-975428-29