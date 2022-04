Dalla Francia a Meldola, arrivano in concerto i Je t'aime

Daf Colony, assieme alla Devil's House, tornano venerdi 29 aprile, con il live alle 22 dei Je t'aime: post punk, new wave, electro clash dalla Francia. Il gruppo presenta il nuovo album Passive.



A seguire "Disorder Party" con il Dj set di David, Eric, Switchblade. Ingresso gratutito nel rispetto delle normative anti covid-19 previste del ministero della salute



sono stati fondati nel 2018 dai "partners in crime": dBoy (voce), Tall Bastard (chitarra) and Crazy Z (basso). La loro musica è una miscela di electro-clash, new-wave e post-punk, e dopo il primo album hanno fatto tour in tutta Europa. Il loro ultimo progetto è l'album "Passive / Aggressive", la cui prima parte "Passive" è uscita il giorno di San Valentino 2022, mentre le seconda parte "Aggressive" uscirà a ottobre prossimo.