La prima Notte Rosa in Piazza Saffi, "e non sarà l'ultima. Con Mirko Casadei e i Boomdabash sarà un concerto straordinario"

Forlì è pronta ad ospitare per la prima volta la Notte Rosa-Weekend Dance con il concerto dal vivo in Piazza Saffi di Mirko Casadei-Balamondo e i Boomdabash (inizio ore 21.30). Per la sua diciannovesima edizione, il Capodanno dell’estate trasformal’intero centro storico in una grande pista da ballo, con Rds che sarà il media partner.

"La Romagna è la dance valley d’Italia - ha dichiarato Claudio Cecchetto, Visit Ambassador per gli eventi di sistema di Visit Romagna -. Tutti i Comuni della Romagna sono coinvolti in questo lungo week end di festa. Sono diciannove anni che esiste la Notte Rosa e ora il nostro obiettivo è di puntare all’estero, con un’intera settimana di musica e spettacoli”.

"A Forlì ospiteremo due grandi nomi della musica italiana: Mirko Casadei e i Boomdabash - ha spiegato l’assessore al turismo, Kevin Bravi -. Sarà un concerto straordinario, gratuito, un omaggio ai settant’anni di Romagna Mia e una grande serata di festa per le migliaia di persone attese in Piazza Saffi da tutta Italia. Ci tengo a ringraziare l’assessora Andrea Cintorino che ha lavorato a lungo con i nostri uffici per l’organizzazione di questo evento. Per noi è la prima volta, ma non sarà l’ultima. Vogliamo continuare a far parte del circuito della Notte Rosa con eventi di qualità e i grandi nomi dello spettacolo e della musica internazionale. L’appuntamento, dunque, è già per il 2025.”

“Sarà una serata unica - ha aggiunto Mirko Casadei - con momenti di contaminazione musicale tra il liscio di Secondo Casadei e le grandi hit del momento dei Boomdabash. Vi aspettiamo venerdì a partire dalle 21 in centro storico a Forlì per un concerto gratuito adatto a tutti i gusti e a tutte le età”.