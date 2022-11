Da Betlemme a Forlì torna il Concerto di Natale della Young Musicians European Orchestra, per la prima volta al Duomo

Il tradizionale Concerto di Natale della Young Musicians European Orchestra è diventato un appuntamento molto atteso nella vita musicale di Forlì e nell'edizione 2022 presenterà molti elementi di novità. Per la prima volta si svolgerà nel Duomo di Forlì e, sotto la direzione del giovane Maestro Giulio Arnofi, vedrà l’esecuzione del concerto in si minore per 4 violini e orchestra di Antonio Vivaldi e i Concerti Brandeburghesi n 2 e 5 di Johann Sebastian Bach. Solisti dì eccezione due stelle del concertismo mondiale: Massimo Mercelli al flauto e Ramin Bahrami al pianoforte.

A loro si aggiungeranno i giovani solisti della Young Musicians European Orchestra: i violinisti Paolo Tagliamento, Federica Tranzillo, Lodovico Parravicini e Orest Smovzh, e “prime parti” importanti come Luca Vignali all’oboe e Roberto Rigo alla tromba.

Con questo concerto, che avrà luogo giovedì 15 dicembre alle ore 21, termina la stagione “Forlì Grande Musica”, che durante il 2022 ha organizzato con successo più di 30 concerti grazie alla sinergia tra l’Associazione Emilia-Romagna Festival e la Young Musicians European Orchestra, in collaborazione con il Comune di Forlì. Come è avvenuto fino al 2019, prima della pandemia, il Concerto di Natale sarà preceduto da una iniziativa analoga in Terra Santa nella Chiesa della Natività il 10 dicembre e con attività musicali sia presso il Caritas Baby Hospital che alla Casa del Fanciullo di Betlemme In questo modo il Concerto di Forlì sarà associato idealmente alla città di Betlemme, che soprattutto nel periodo natalizio rappresenta un simbolo unico nel mondo.

La serata del 15 dicembre però sarà anche dedicata a sostenere le iniziative del Comitato ForLìbano, nato da un sentimento di solidarietà e fratellanza tra la comunità forlivese e quella libanese dell’area di responsabilità in cui operava il contingente del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”, nella provincia delle municipalità di Tiro – sud del Libano.L’iniziativa ha visto la collaborazione di molteplici soggetti, privati e istituzionali, del territorio forlivese. ForLìbano ha sostenuto già progetti di cooperazione per oltre 85.000 euro, che sono stati destinati in gran parte alle scuole e ai giovani libanesi. L’impegno economico per progetti di cooperazione ha visto al momento il finanziamento di impianti fotovoltaici per scuole, invio materiali di prima necessità, diversi interventi a sostegno della popolazione. Nel marzo 2023 la Young Musicians European Orchestra effettuerà una tournée in Libano con concerti, masterclass e animazioni musicali che, cominciando proprio da Tiro, continueranno poi a Beirut sia presso l'Università sia al Festival di Primavera Al Bustan. Per questa ragione Forlì Grande Musica ha concordato che, in occasione del Concerto di Natale, venga effettuata in Duomo una raccolta di offerte a sostegno delle iniziative culturali e solidali in Libano.

L'iniziativa è resa possibile dal Ministero della Cultura, Ministero degli Affari Esteri, Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme, Autorità Nazionale Palestinese, Municipalità di Betlemme, Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì, Cidim-Comitato Italiano Nazionale Musica in collaborazione con il Comitato Forlibano e tutte le Associazioni che lo sostengono.

Prezzi: Intero Navata centrale € 20, Navata laterale € 10 . Ridotto Navata centrale €17, Navata laterale € 6, 1 euro fino ai 10 anni. In prevendita su: Vivaticket: Concerto di Natale – Ymeo; Biglietteria del Teatro Fabbri – Corso A. Diaz, 47 Forlì. (Prenotazioni telefoniche allo 0543-26355). La sera dello spettacolo presso la sede del Concerto dalle ore 20

Per info: erconcerti1@yahoo.it