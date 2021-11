Torna il concerto di Natale diretto da Paolo Olmi: la Young Musicians European Orchestra a San Mercuriale

Anche quest’anno, dopo la pausa forzata del 2020, torna a San Mercuriale, il 15 dicembre alle ore 21 , il 'Concerto di Natale' diretto dal Maestro Paolo Olmi con la Young Musicians European Orchestra.

Il programma musicale comprende il 'Concerto per 2 violini e archi' di Bach e continua poi dando spazio al giovanissimo violoncellista Ettore Pagano, 18 anni, che eseguirà le funamboliche variazioni di Paganini sul Mosè di Rossini oltre a il Notturno e le Variazioni Rococò di Ciaikovski.

Afferma il Maestro Olmi: “Nelle edizioni precedenti del Concerto di Natale, a partire dal 2016, abbiamo presentato per la prima volta a Forlì giovanissime star del concertismo che hanno poi intrapreso una carriera mondiale. Dopo Yury Revich, Gennaro Cardaropoli e Jonathan Roozeman siamo molto orgogliosi di presentare questa volta il violoncellista Ettore Pagano che è uno dei più grandi talenti da me incontrati in tanti anni di attività”

In occasione del concerto di Natale, giunto alla quinta edizione e ormai entrato nel cuore dei forlivesi, viene anche effettuata una raccolta di beni di prima necessità (biscotti, the, caffè, tonno e cibi in scatola, ma anche prodotti per l’igiene personale) organizzata con i Lions Club e Rotary Club della Città e destinata alle famiglie e ai soggetti in difficoltà che vivono a Forlì. La serata è diretta in modo particolare ai giovani che studiano musica nelle scuole pubbliche e private della Città e, attraverso L’Assessorato al Welfare e alla Famiglia, saranno coinvolti al concerto gruppi familiari che difficilmente in precedenza hanno avuto occasione di avvicinarsi alla musica classica.

Il concerto di Natale è reso possibile dai contributi di: Comune di Forli, Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Romagna Acque-Società delle Fonti, Lions Club Terre di Romagna, Lions Club Giovanni De’Medici, Lions Club Host, Lions Club Valle del Bidente, Rotary Club Forlì, Rotary Club Tre Valli.

Info:

Prezzi: Navata centrale 20 euro, Navata laterale 5 euro. I biglietti saranno disponibili dal 23 novembre presso: la biglietteria del Teatro Fabbri, Corso A. Diaz, 47 Forlì (aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18), prenotazioni telefoniche al 0543-26355, online su www.vivaticket.com, presso tutti i punti vendita vivaticket, la sera del Concerto, dalle ore 20, a San Mercuriale

Sarà osservato il distanziamento interpersonale e sarà obbligatorio il green pass.

Per informazioni: segreteria@emiliaromagnaconcerti.com