Concerto per Federico – Omaggio al cinema: regalo al pubblico forlivese, in Piazza Saffi un grande spettacolo dedicato al cinema e ai trent’anni di musica, amicizia e solidarietà

CONCERTO PER FEDERICO – OMAGGIO AL CINEMA 7 luglio 2022, in Piazza Saffi ore 21 sarà uno spettacolo musicale unico. Verranno coinvolti oltre 100 interpreti e musicisti forlivesi tra cui il Coro Polifonico di San Paolo e Cappuccinini e alcuni giovani musicisti della città provenienti dall’Istituto Musicale Masini, dal Liceo artistico e musicale Canova di Forlì e da altre scuole di musica private.

Quest’anno, per festeggiare i 30 anni della nostra attività vorremmo presentare un programma completamente nuovo. Un programma musicale molto ricco dove proporremo alcune delle più belle musiche per il cinema. Morricone, Williams, Zimmer, Rota, Mancini, Horner e tanti altri compositori che hanno regalato pagine di straordinaria bellezza al mondo. Come nell’edizione del 2011 l’evento si terrà in piazza Saffi a Forlì nel giorno del compleanno di Federico. Per l’occasione vorremmo sostenere la Caritas diocesana per le sue iniziative di solidarietà.

Il concerto conclude la rassegna musicale “Con la musica nel cuore” che a partire dal 7 dicembre 2021 presso il San Giacomo ha visto susseguirsi artisti con stili diversi in luoghi diversi della città, per cinque concerti.

Tanti anni fa, quando eravamo adolescenti, nell’esperienza del centro Estivo di Santa Rita, alcuni di noi iniziarono a fare un’esperienza di vita “vera” in cui si cominciavano a riconoscere le cose belle, si iniziava a capire quale sarebbe potuta essere la nostra vocazione, si intuiva che il cuore dell’uomo è fatto per le cose belle e grandi. Alcuni di noi coltivavano la passione per la musica e si mettevano a servizio dei piu’ piccoli per insegnare loro questa magnifica arte. Forse è lì, quando ancora c’era Federico, che ancora, senza saperlo, è iniziata, “clandestinamente” la nostra scuola di musica.

Il prossimo 7 luglio, nel cuore della nostra città, i nostri allievi, allievi di altre scuole, insegnanti, musicisti professionisti e amici, suonando insieme, ricorderanno a tutti che siamo veramente fatti per le cose grandi ….e belle !