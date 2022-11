"Concerto per Gaetano": Ail sale sul palco per la ricerca nel ricordo del compianto presidente

Una persona non muore mai finché i suoi progetti continuano e finché ne è vivo il ricordo in chi resta. Il modo migliore per ricordare Gaetano Foggetti, presidente Ail Forlì-Cesena prematuramente scomparso a giugno scorso, è dunque proseguire con slancio la lotta ai tumori del sangue, magari mischiando impegno a emozioni, con il pensiero al passato e lo sguardo al futuro. Nasce da qui il “Concerto per Gaetano” che la sezione Forlì-Cesena dell’Associazione italiana contro Leucemie-Linfomi e Mieloma, promuove per il 10 dicembre prossimo al teatro “Dragoni” di Meldola.

Il ricavato dello spettacolo, che si aprirà nel ricordo di Gaetano con il saluto del suo successore alla presidenza AIL Redo Camporesi, sarà devoluto a un importante progetto di ricerca condotto dalla Struttura semplice dipartimentale di Ematologia e Trapianto CSE dell’Irst-Irccs di Meldola guidata dal dottor Gerardo Musuraca, e dal laboratorio di Immunoematologia diretto dalla dottoressa Giorgia Simonetti. Si tratta del piano B094 MMCI (Mixed molecolar clinical index) in diffuse large B cell Lymphoma: consiste nello sviluppo di un indice clinico molecolare nei pazienti con linfoma aggressivo trattati con chemioterapia di prima linea per capirne la prognosi e scoprire nuovi target molecolari, e ad oggi ha già coinvolto oltre 80 pazienti tra Rimini, Ravenna, Meldola e Bologna.

Il concerto è diretto da Piero Lerede, consigliere AIL con il quale Gaetano aveva avviato da tempo la stagione dei concerti solidali. L’appuntamento a teatro è quindi per sabato 10 dicembre alle 21. Sul palco, tante sorprese: al centro, il concerto in acustico di Roberta Cappelletti reduce da un entusiasmante tour estivo, ma parteciperanno anche altri artisti del territorio, tra cui il Coro Città di Meldola, la band degli ematologi These Sanguati, Diana Hunter & Stefano Fussi, Pietro Rossi, anche lui ematologo. Conduce la serata Francesca Fantini. La produzione è affidata all’associazione Cosascuola Music Academy e il concerto gode del patrocinio del Comune di Meldola.

Per assistervi, è necessaria la prenotazione posti, chiamando Paola (348 9054212) o Patrizia (339 4008969).