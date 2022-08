Concerto per il bicentenario di Andrea Favi, compositore e fondatore della banda cittadina forlivese

Indirizzo non disponibile

E' previsto per giovedì 1 agosto alle 21 all'Arena San Domenico il “Concerto per Andrea Favi” della Banda Città di Forlì, in occasione del bicentenario della morte del musicista forlivese Andrea Favi, Maestro di cappella della Cattedrale di Forlì, compositore e fondatore della banda cittadina forlivese. Dirige il maestro Alessandro Spazzoli su musiche di Lacerenza, Favi, Schubert, Lloyd Webber, Cannio, Verdi, Savini, Strauss. Ingresso gratuito