“Concerto per l’Immacolata” a sostegno dell'Opera Don Pippo: l’orchestra “La Corelli” alla chiesa di San Biagio

“Concerto per l’Immacolata” mercoledì 7 dicembre alle 20.45 presso la chiesa di San Biagio, in piazzetta don Pietro Garbin 8, con l’orchestra “La Corelli”, diretta da Andrea Musumeci, e il soprano Eleonora Boaretto. Saranno eseguiti brani di Mozart, Rossini e Mascagni tratti, fra le altre opere, da “Il Barbiere di Siviglia”, “Le nozze di Figaro” e “Cavalleria rusticana”.

Il concerto, aperto alla cittadinanza, è proposto dal Rotary Club Forlì in collaborazione con Fondazione Opera don Pippo e Rotaract, l’ingresso è a offerta libera e i fondi raccolti saranno interamente devoluti ai progetti della Fondazione Opera don Pippo Onlus. «Questo concerto si inserisce nelle finalità di servizio del Rotary - afferma il presidente del sodalizio, Filippo Cicognani - perché sostenendo la Fondazione Opera don Pippo, che aiuta le persone con disabilità, si offre un contributo concreto a una realtà vicina a chi ha bisogno».

Martedì 6 alle 20.30 al Circolo Aurora in corso Garibaldi 80, durante la conviviale riservata ai soci dei Rotary Club Forlì, Luca Vespignani, professore associato di Diritto Costituzionale dell’Università di Modena e Reggio Emilia, interverrà su “Fatta per durare: la Costituzione italiana compie settantacinque anni”. Introdurrà la serata il presidente Cicognani, che afferma: «Nel 75° anniversario dell’approvazione della Costituzione è importante non solo ricordare ma attualizzare i principi, i diritti e i doveri che in essa sono sanciti. Per questo ci è parso importante dedicare una conviviale alla riflessione sul valore e l’attualità della nostra Carta costituzionale».