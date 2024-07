Renga e Nek, Elettra Lamborghini, Arisa, Cristina D'Avena e Benji & Fede: parata di stelle per il concerto di Radio Bruno

Svelati i primi nomi dei grandi protagonisti della musica italiana che saliranno sul palco del Yoga Radio Bruno Estate in programma a Forlì mercoledì 17 luglio. Renga e Nek, Elettra Lamborghini, Coma_Cose, Benji & Fede, Sarah Toscano (vincitrice di Amici), La Rappresentante Di Lista, Arisa, Cristina D'Avena e altre sorprese per una serata da non perdere. Il concertone inizierà alle ore 20, nella centralissima in piazza Saffi, ed è rigorosamente a ingresso libero. A presentare la serata ci pensano Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli.

"Sarà una serata veramente speciale per Forlì e tutta la Romagna - afferma l'Assessore ai Grandi eventi Andrea Cintorino - e ci stiamo preparando per accogliere le migliaia di persone che parteciperanno al concerto. Radio Bruno conferma di essere una straordinaria realtà di intrattenimento, musica e spettacolo, legata al nostro territorio e capace di parlare a tutte le generazioni. Attendiamo tanti giovani con la loro energia e tanto entusiasmo, ma siamo certi che le emozioni di questo cast sapranno coinvolgere persone di tutte le età".

“Yoga Radio Bruno Estate” significa grandi nomi della musica, festa e divertimento per i nostri ascoltatori – spiega l'editore Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno - siamo onorati che il successo crescente di questi anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti dell’estate italiana. Ringrazio il Comune di Forlì per il patrocinio e per l’ospitalità in questa bellissima città, dove torniamo volentieri dopo il successo di pubblico dello scorso anno.

Ringrazio Yoga il title-sponsor che porterà nelle quattro tappe del nostro tour. Un doveroso ringraziamento va inoltre a tutti gli altri nostri sponsor che rendono possibile poter offrire gratuitamente ai nostri ascoltatori e alla città di Forlì una bellissima festa di piazza”.

"La5 conferma con soddisfazione, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con i concerti estivi di Yoga Radio Bruno Estate - aggiunge Marco Costa, direttore Reti Tematiche Mediaset - un'occasione per vivere alcune delle piazze più belle dell’Emilia Romagna all’insegna della musica e della gioia dell’estate”.

Lo spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate può essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre come lo scorso anno e, grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto.