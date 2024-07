Un cast stellare per il grande concerto di Radio Bruno in Piazza Saffi. E ci saranno anche i Blue

Sarà un cast stellare quello che animerà mercoledì il concerto di Radio Bruno in Piazza Saffi. Mentre si sta allestendo alle spalle del palazzo delle Poste il grande palcoscenico, vengo ufficializzati tutti i protagonisti dell'appuntamento. A presentare la serata ci penseranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli. Super ospiti internazionali della serata, i britannici Blue, una delle band di maggior successo degli ultimi due decenni: 15 milioni di dischi venduti, infinite volte ai vertici delle classifiche e collaborazioni con grandi star, tra cui Elton John e Stevie Wonder. Sarà l’occasione per ascoltare il nuovo singolo “My city”. Tra i big della musica ci saranno Elettra Lamborghini, Renga e Nek, Coma_Cose, La Rappresentante di Lista, Arisa, Malika Ayane, Olly, Sarah Toscano, Benji & Fede, Cristina D'Avena, Lda, Wax e Cioffi.

"Piazza Saffi e Forlì tornano protagoniste sulla scena musicale e artistica nazionale con questo straordinario concerto - afferma l'assessora ai Grandi Eventi, Andrea Cintorino -. Radio Bruno è garanzia di qualita' e spettacolo e farà del "cuore" di Forlì una delle grandi piazze italiane del divertimento e dell'energia, dell'estate 2024". "Yoga Radio Bruno Estate” significa grandi nomi della musica, festa e divertimento per i nostri ascoltatori - spiega l'editore Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno -. Siamo onorati che il successo crescente di questi anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti dell’estate italiana. Ringrazio il Comune di Forlì per il patrocinio e per l’ospitalità in questa bellissima città, dove torniamo volentieri dopo il successo di pubblico dello scorso anno. Ringrazio Yoga il title-sponsor che porterà nelle quattro tappe del nostro tour, una carica di gusto, freschezza e allegria in un mix di colori e sapori”.

Il grande spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate può essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre, come lo scorso anno e, grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto. "La5 conferma con soddisfazione, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con i concerti estivi di Yoga Radio Bruno Estate - aggiunge Marco Costa, direttore Reti Tematiche Mediaset - un'occasione per vivere alcune delle piazze più belle dell’Emilia Romagna all’insegna della musica e della gioia dell’estate”.

I big sul palcoscenico

Elettra Lamborghini è pronta a far ballare la piazza sulle note del nuovo singolo “Dire Fare Baciare” registrato insieme a Shade. Renga e Nek presenteranno la hit estiva “Dolcevita”, un pop gustoso che ci proietterà nel mondo anni ’60. Mandolini ed echi di flamenco con un ritmo urban trascinante: “Malavita” è il brano che segna il ritorno discografico dei Coma_Cose.

“Paradiso” è invece il singolo che anticipa il nuovo album de La Rappresentante di Lista e che il duo presenterà al pubblico di Yoga Radio Bruno Estate, in attesa del tour autunnale. Arisa più romantica che mai sulle note di “Baciami Stupido”, sonorità estive e coinvolgenti per raccontare un elettrizzante colpo di fulmine. Malika Ayane riparte da “Sottosopra”, brano che anticipa l’uscita del nuovo album, mentre Olly si gode il successo di “Ho voglia di te”, registrato con Jvli e Emma, in attesa del tour indoor. Attesissimo anche il live di Sarah Toscano: la vincitrice di Amici presenterà il brano “Sexy Magica”. Di nuovo insieme Benji & Fede, “Musica animale” è la prima tappa di una reunion che si annuncia fenomenale. E ancora, Limo col pop urban “Tete a tete”, il “Rosso Lampone” di Lda, Wax con il nuovo singolo “Caravan”, Cioffi sulle note di “Ex”. E non mancherà la regina delle sigle cartoon, Cristina D’Avena.