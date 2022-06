Giovani sul palco per il Concerto della Repubblica all'insegna del progressive rock

All’Arena San Domenico, sabato 25 giugno, alle 21,15 va in scena il concerto per la Repubblica "Prog&Mus" organizzato dalla Prefettura di Forlì-Cesena e dal Comune di Forlì, a conclusione degli eventi in onore del 76° anniversario della Repubblica.

La scelta, già fatta per il concerto svoltosi a Cesena, è all'insegna della musica Prog, il progressive rock anni '70, per coinvolgere maggiormente i giovani. Il concerto e lo spettacolo sono organizzati grazie al contributo del liceo artistico e musicale di Forlì 'Canova' e dell'istituto tecnico 'Saffi – Alberti' di Forlì. Alle coreografie ci pensano invece gli allievi di 'Arte danza university' di Forlì e 'Ateneo danza' di Forlì-Cesena.

L’evento è ad ingresso libero, aperto a tutta la cittadinanza.