Concerto d'organo in cattedrale nel bicentenario della morte del musicista forlivese Andrea Favi

Nell'ambito della Novena della Madonna del fuoco , sabato 29 gennaio, si terrà un concerto d'organo, alle 16.00 presso la Cattedrale di Forlì, in occasione del bicentenario della morte del musicista forlivese Andrea Favi, organista e maestro di cappella della Cattedrale di Forlì. All'organo ci sarà Pietro Cattaneo.

Andrea Favi (Forlì, 16 dicembre 1752 - ivi, 23 marzo 1822) rappresenta una figura di grande interesse nel panorama musicale forlivese e dell'intera Romagna. Tutta la sua carriera ebbe come perno la Cattedrale di Forlì, presso la quale fu in servizio per ben 47 anni (1775-1822), prima come organista e poi - a partire dal 1806 - come maestro di cappella. A differenza di altri musicisti di chiesa del suo tempo, che difficilmente uscivano dalla realtà di provincia in cui lavoravano, Favi si distinse anche in alcuni dei più importanti centri musicali italiani dell'epoca, come Venezia, Roma e Firenze: la ragione della sua notorietà e del suo successo, però, non è da attribuirsi alle sue composizioni sacre, bensì alla sua produzione operistica. All'attività di compositore, organista e maestro di cappella Favi affiancò anche quella di direttore della banda cittadina, da lui fondata nel 1798 e ancora oggi in attività. Questo programma vuole cogliere un'istantanea del mondo musicale vissuto in prima persona da Andrea Favi. Alle sue stesse composizioni organistiche, i cui manoscritti - ad oggi ancora inediti - sono custoditi presso il Fondo Malerbi della Biblioteca Comunale di Lugo, sono affiancati dei brani scritti da celebri musicisti dell'epoca che, in vari tempi e modi, il Nostro ha avuto modo di conoscere - alcuni personalmente, altri musicalmente.

Pietro Cattaneo è nato a Como nel 1998. Si è avvicinato alla musica a 8 anni sotto la guida di suo zio, Matteo Fontana, anch’egli organista. Si è poi diplomato in Organo presso la Scuola diocesana di Musica e Sacra Liturgia “Luigi Picchi” in Como con il mo Alessandro La Ciacera, vice organista del Duomo di Milano. Ha poi proseguito gli studi musicali con il mo Andrea Schiavio, organista titolare della Basilica di S. Abbondio in Como, perfezionandosi in numerose masterclasses con importanti esponenti del panorama organistico internazionale (M. Croci e E. Viccardi per il repertorio rinascimentale e barocco; Y. Ekimova, J.Guillou, D. Roth e G. Parodi per il repertorio romantico e contemporaneo; D. Cassan e P. Queval per l’improvvisazione). Ha al suo attivo oltre cento composizioni per vari organici vocali e strumentali eseguite in tutto il mondo, incise da esecutori di chiara fama e pubblicate online, sulla pagina web dell’International Music Score Library Project (IMSLP). Ha collaborato stabilmente con molte realtà parrocchiali dell’area comasca e ticinese in qualità di organista e direttore di coro. Attualmente è organista assistente presso l’Abbazia di San Mercuriale in Forlì, nonché organista della Corale Parrocchiale di Cavallasca (Como). Occasionalmente presta servizio anche presso la chiesa del Gesù in Como. È membro della Commissione Liturgica della diocesi di Como e ricopre il ruolo di direttore artistico in alcune rassegne organistiche sul territorio comasco (Rassegna Organistica Sanfermina "Harmonia coelorum", Vespro in musica presso la chiesa del Gesù in Como). Laureato in Scienze internazionali e istituzioni europee presso l'Università degli Studi di Milano, frequenta attualmente il secondo anno del corso di Laurea Magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche presso l'Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì.

Ingresso libero nel rispetto delle normative vigenti