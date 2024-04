A Coriano un omaggio a Don Lino Andrini attraverso "Note, parole e immagini"

Lunedì 8 aprile alle ore 20.45 presso la Chiesa di San Giovanni Battista in Coriano, Forlì si terrà il concerto dal titolo "Note, Parole, Immagini in ricordo di don Lino", con il Quartetto Amadeus e la partecipazione del chitarrista Piero Bonaguri. Sono inoltre previsti brevi interventi di Daniela Piccari (attrice), che interpreterà un brano dell'autore Giampiero Pizzol, e di Franco Vignazia (artista) che condividerà un personale ricordo del rapporto con don Lino ed illustrerà il dipinto dell'Annunciazione presente all'interno della chiesa. L'entrata è ad offerta libera. L'evento, dedicato alla memoria di Don Lino Andrini nella celebrazione dei 20 anni della sua Salita in cielo, è promosso dall'Associazione di genitori La Cometa con il patrocinio del Comune di Forlì e in collaborazione con le Scuole La Nave, i centri educativi Domus Coop e la Parrocchia di Coriano.



Don Lino, indimenticato parroco di Coriano, fu fondamentale protagonista sia dell'edificazione della nuova chiesa di via Pacchioni che del vicino Polo Scolastico in cui si trovano le Scuole La Nave. Quando iniziò la nuova scuola primaria, Don Lino espresse il desiderio che potesse essere accessibile a tutti: “In ogni classe deve poter esserci posto almeno per un bambino non pagante”. Lui stesso contribuì per primo con un generoso lascito e costituì un Fondo per Borse di Studio, che ancora oggi sostiene famiglie e studenti. Ecco perché per l'occasione è stata attivata una campagna di raccolta fondi su ideaginger.it il cui ricavo confluirà proprio nel Fondo Aiuto Allo Studio Don Lino Andrini delle Scuole La Nave. Altri eventi seguiranno all'interno della Festa dei Bambini 2024, che si terrà a fine maggio presso le Scuole la Nave, in occasione dei centri estivi Domus Coop (in luglio) e della festa della parrocchia (a settembre).