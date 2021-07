Pieveacquedotto in rock con "Arancia Meccanica" e "Gazosa Band"

Giovedì 22 luglio, alle ore 21.15, presso l'area verde della Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mengozzi 9, Forlì, due formazioni storiche del panorama musicale locale come "Arancia Meccanica" e "Gazosa Band" saranno protagoniste del concerto dal titolo "Rock e canzoni in nostalgia dal 1960 al... 2060". Durante il corso della serata, che sarà coordinata dal chitarrista Claudio Molinari, saliranno sul palco altri musicisti forlivesi. L'appuntamento è inserito nella rassegna "Estate in musica 2021" promossa dall'Associazione culturale Antica Pieve di cui è presidente Claudio Guidi.

Alle ore 20.30 Marco Vallicelli, storico dell'arte, condurrà una visita guidata all'antica pieve. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della guida storico-artistica "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna", di Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli.

Ingresso libero. Non occorre prenotare. Saranno rispettate le norme anti Covid.

Per informazioni Claudio Guidi: 3386462755.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...