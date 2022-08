L'Avis ricorda Silver Sirotti all'Arena San Domenico con le note degli Intercity Gospel Train Orchestra

Giovedì 4 agosto la città di Forlì ricorda Silver Sirotti, medaglia d’oro al valore civile, vittima dell’attentato al treno Italicus. L’intervento del giovane controllore forlivese, che nell’agosto 1974 aveva 24 anni, contribuì a salvare le vite di molte persone, a costo della propria. Un gesto nel quale Sirotti “immolava la giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà”. Proprio la comunanza di questi alti valori spinge l’Avis Comunale di Forlì a riconfermare la tradizione che da anni vede impegnata l’Associazione nel sostenere il concerto commemorativo per il concittadino-eroe venuto a mancare 48 anni fa, con la collaborazione, ormai collaudata, degli Intercity Gospel Train Orchestra. In occasione del 48° anniversario dell’attentato all’Italicus, la memoria di Silver Sirotti verrà onorata alle 21, all’Arena San Domenico, con il concerto degli Intercity Gospel Train Orchestra, diretti dal Maestro Valerio Mugnai. Il coro porterà sul palco uno show coinvolgente che affonda le radici nel repertorio Spiritual e Gospel afroamericano. L’evento, realizzato grazie al sostegno dell’Avis Comunale di Forlì, è incluso nella manifestazione Arena Forlì San Domenico – Estate 2022. L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni: Claudio Lelli 348.7261767; clellifo@gmail.com.