La musica forlivese sul palco del Diego Fabbri per raccogliere fondi

Il mondo della musica e della cultura forlivese guarda alle persone più duramente colpite dalla recente alluvione. Naima Foundation organizza un grande concerto con tutte le band forlivesi più conosciute e rinomate, per sabato 3 giugno, al Teatro Diego Fabbri, per una raccolta fondi per le realtà più colpite. Oltre alla musica ci saranno una serie di saluti audio o video: hanno già aderito Paolo Fresu, Rossana Casale, Rita Marcotulli, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato, Gegè Telesforo, Maurizio Solieri, Riky Portera, Pupi Avati e Renzo Arbore.

I gruppi musicali porteranno sul palco performances di 15 minuti a testa. Un primo elenco delle band cittadine che hanno già aderito: Vince Vallicelli, Rebel Cats, Arancia Meccanica, Anna e Paolo Ghetti, James Vallicelli Trio, Sara Piolanti e Marco Vignazia, Giuliano Cavicchi Trio, Scucchia Quartet, Gabriele Graziani, Medri Luca, Ex Gazosa, Coro città di Forlì e Meldola, Ensemble Cellobas e Ottetto Flauti Liceo Musicale Canova.

Ingresso di 10 euro, con inizio alle ore 21 e aperture porte alle ore 20.15. Non è prevista la prenotazione dei biglietti. Tutto il ricavato del concerto sarà versato su un Iban fornito dal Comune. Per info 366 1512799.